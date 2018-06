Hele nacht bezig om vuur te blussen BRAND BIJ H&D RECYCLING, BUURTBEWONERS MOETEN RAMEN SLUITEN KRISTIEN BOLLEN

16 juni 2018

02u33 0 Tienen Aan het industrieterrein in de Leeuwerikweg in Grimde, bij Tienen, brak donderdagavond rond 22.30 uur brand uit bij H&D Recycling. De brandweer moest de hele nacht blussen. Er kwam veel rook vrij, waardoor inwoners van Grimde, Hakendover en Oplinter het advies kregen om ramen en deuren gesloten te houden. Het gebouw liep grote schade op.

Een branddeskundige en het labo werden door het parket aangesteld om de omstandigheden te onderzoeken. De deskundige kwam al ter plaatse, maar kan op dit moment niet in veilige omstandigheden zijn onderzoek uitvoeren. Daarom zal waarschijnlijk pas na het weekend geweten zijn hoe de brand is ontstaan. Op dit moment is er echter geen enkele aanleiding om kwaad opzet te vermoeden. Bij aankomst van de eerste brandweerlui ging het om een uitslaande brand, maar de bluswerkzaamheden waren niet zo eenvoudig door de felle rookontwikkeling. Eenmaal de grote brandhaard was geblust, bleek dat zowat alle afval in de loods nog aan het smeulen was. De brandweer van Tienen kreeg versterking uit Landen, Aarschot en Leuven. Bovendien werd ook een tankwagentransport aangelegd door brandweerzone Oost Vlaams-Brabant. 's Nachts en gisterenvoormiddag kregen ze ook de hulp van de civiele bescherming.





Ramen sluiten

De rook bleek niet schadelijk en er werden ook geen sporen van asbest gevonden. De zware rookpluim die toch hinderlijk was, trok echter over Grimde en de omliggende deelgemeentes. Politie en burgemeester Katrien Partyka riepen via de sociale media de burgers op om ramen en deuren zoveel mogelijk gesloten te houden. Ook al was gisteren de brand al een hele tijd onder controle, toch hadden de spuitgasten de handen vol met het nablussen. Ook bleef de Leeuwerikweg gesloten voor verkeer en bleef het containerpark uitzonderlijk gesloten.





Berg

Om alles te kunnen blussen zat er niets anders op dan de enorme berg in het recyclagebedrijf uit elkaar te halen en in kleinere hoeveelheden te blussen. Het afval werd dan telkens afgevoerd naar een nabijgelegen afvalverwerkingsbedrijf. Hoewel de schade aanzienlijk lijkt, laten de zaakvoerders van H&D Recycling het hoofd niet zakken. "Vandaag of ten laatste maandag gaan we weer aan het werk", zegt zaakvoerster Diane Vanthienen. "Zelf weten we nog niet hoe de brand is kunnen ontstaan, maar de schade aan de loods lijkt wel mee te vallen. Intussen zijn we met man en macht aan de slag om alles te ruimen. Brandweerlui waren zeker nog tot gisterenavond in de weer de brand volledig geblust te krijgen.