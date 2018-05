Heldenland opgebouwd uit staal oude raffinaderij TIME CIRCUS BOUWT SPEELTUIN 'BUITEN CATEGORIE' AAN MARTELARENPLEIN CHRISTIAN HENNUY

08 mei 2018

02u24 1 Tienen Time Circus, een kunstenaarscollectief uit Antwerpen, bouwt op dit ogenblik Heldenland voor productiehuis Hotel Hungaria en de stad Tienen. Alles moet klaar zijn voor de vooropening voor de Tienenaars op 20 mei, want op televisie is de opening pas op 24 mei.

"Kinderen hebben ontwerpen voor Heldenland gemaakt en de Helden hebben die ons doorgegeven. Wij zijn hiervoor inspiratie gaan zoeken in het Griekse Elefsina. We hebben oude olieraffinaderijen ontmanteld en 6 containers van elk 100 ton naar hier verscheept", aldus Bram Soli van Time Circus. "We zijn met 75 mensen naar Griekenland getrokken en hebben in oude olieraffinaderijen staal verzameld. Deze oude raffinaderij-elementen zullen duidelijk te zien zijn in Heldenland, door de kleuren, een oude benzinetank, schoorsteenpijpen en dies meer. We hebben de constructie in Elefsina opgebouwd, dan weer uit elkaar gehaald, en alles naar Tienen verscheept. Hier bouwen we het opnieuw op", aldus Bram.





Blijver

Heldenland aan het Martelarenplein, in Tienen beter bekend als het Steentjesplein, zal iets blijvends zijn voor de Helden en zal altijd toegankelijk zijn. Op dit ogenblik is de bodem onder de constructies nog bedekt met stenen en kiezels, maar daar komen tonnen speelzand op.





"We bouwen hier de steilste glijbaan van het land met een helling van 50 graden en de zotste death ride. De ride start op 5 meter hoogte, maar men blijft 25 meter lang op drie meter hoogte boven alles vliegen. De glijbaan is een combinatie van klimpijp en glijbaan. Alles is heel veilig, maar om af te glijden raden we de kinderen toch een sterke broek aan. Er is een talud dat begroeid wordt met bamboe, een speelberg van 500 ton zand, een Kuifjesraket als klimrek en een halve bol van 8 meter diameter om over te klimmen", aldus Bram.





Burgemeester Katrien Partyka is blij dat Heldenland in Tienen komt. Het Griekse Elefsina, waar Time Circus de inspiratie en het materiaal haalde, wordt in 2021 culturele hoofdstad van Europa. Misschien een mogelijkheid voor Tienen om ermee te verzusteren. "Dit wordt een speeltuin buiten categorie, en door de Helden wordt het in alle Vlaams huiskamers gebracht", aldus de burgemeester.





IJsgoochelaar

De dag van de opening op 20 mei wordt de pop-upbar opengehouden door de Tiense jeugdraad, in de zomer nemen verenigingen het over. Er worden op zondag 20 mei al 3000 mensen verwacht. Naast het Heldenland komt er die dag nog heel wat randanimatie: een animatiecollectief uit Spanje met 26 installaties, een goochelaar met ijsjes, een wetenschapsgedeelte, knutselen, vliegertjes vouwen en lanceren.





"We hebben zeker geopteerd voor veiligheid en ook voor rolstoeltoegankelijkheid. Ook bij de toiletten is daar rekening mee gehouden. We hopen dat veel bezoekers met de trein komen. De stationsparking wordt vooropgesteld als parking", besluit de burgemeester.