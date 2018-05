Heldenland opent zondag om 10 uur 17 mei 2018

02u25 0 Tienen De stad Tienen nodigt iedereen komende zondag vanaf 10 uur uit voor de opening van de Ketnet-speeltuin Heldenland, op het Martelarenplein.

Ketnet-helden Maureen, Dempsey, Nico en Sieg zullen van de partij zijn, net als de Ganzenfanfare en de steltenlopers van Circus Atelier Salto. Het kunstenaarscollectief Katakrak brengt op zijn beurt volksspelen mee, goochelaar IJsco Ali deelt ijsjes uit, er worden gekke attracties zoals een 'luie wip' opgesteld, en Ketnet tekent present met een promoteam. Voorts zijn er ook allerhande workshops en kan je je aan de grimeerstandjes laten omtoveren tot een echte held.





De stad roept op om zoveel mogelijk te voet, per fiets of met het openbaar vervoer af te zakken naar het Martelarenplein. Parkeren kan gratis op het nabijgelegen Sint-Jorisplein, op de parking aan het station van Tienen en op de parking van de VIA-basisschool in de Waaibergstraat. Naast de feestelijke inhuldiging van Heldenland wordt er ook een hippe zomerbar geopend. Tot het eerste weekend van september wordt de Heldenbar op woensdag-, zaterdag- en zondagnamiddag uitgebaat door veertien Tiense verenigingen en clubs. (VDT)