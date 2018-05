Heldenland opent op 20 mei de deuren 03 mei 2018

02u25 0 Tienen Het Heldenland op het Martelarenplein zal op zondag 20 mei officieel geopend worden. En de Ketnet Helden zelf zullen alvast van de partij zijn.

"Het wordt de coolste speeltuin van het land, mee uitgedacht door de Tiense kinderen", zegt schepen van Jeugd Gijsbrecht Huts (N-VA). En die wordt dus op 20 mei officieel geopend op het Martelarenplein, tussen 10 uur en 16 uur.





Tijdens de jongste gemeenteraad werd er ook even gepolst naar het kostenplaatje van de speeltuin. Dat bedraagt 300.000 euro.





"Terechte investering"

"Speeltuinen zijn niet goedkoop", aldus burgemeester Katrien Partyka (CD&V). "De vorige speeltuin op het Martelarenplein kostte meer dan 100.000 euro, en de speeltuin die recent opgetrokken werd op het Sabooike had een prijskaartje van 35.000 euro. Maar dit is een terechte investering in de jeugd. Het Steentjesplein wordt op deze manier the place to be voor wie een hele zomer lang wil ravotten."





De Heldenbar zal uitgebaat worden door Tiense verenigingen, die zo een centje kunnen bijverdienen. "Voorts komt onze stad alle dagen positief in beeld op Ketnet, in het programma Heldenland", zegt Partyka nog. "Dat is overigens een kijkcijferkanon. Bijna veertig procent van alle Vlaamse televisiekijkertjes tussen 6 en 12 jaar ziet hoe de coolste speeltuin van Vlaanderen in Tienen gebouwd wordt."





Heldenland kan je elke maandag, dinsdag, woensdag en donderdag volgen op Ketnet, om 18.30 uur. Op zaterdag is er een compilatieaflevering. (VDT)