Heldenland op Ketnet 14 april 2018

02u44 0

Heldenland, de coolste speeltuin ter wereld, opent eind mei in Tienen, maar je kan vanaf maandag 16 april al ontdekken hoe Heldenland tot stand is gekomen. Dan zendt Ketnet de serie 'Heldenland' uit. De Helden zijn ook te gast in Kingsize Live, de Ketnetochtendshow, op zondag 15 april om het over Heldenland in Tienen te hebben.





Helden Sieg, Maureen, Nico en Dempsey kozen Tienen als locatie voor de leukste speeltuin ter wereld. Hoe ze in onze stad terechtkwamen, waar ze de ideeën haalden voor Heldenland en wat ze allemaal meemaken tijdens het bouwen, is vanaf maandag 16 april om 18.30 uur te volgen op Ketnet.





Er wordt gestart met een dubbelaflevering. Vanaf dan is er elke weekdag een nieuwe aflevering op hetzelfde uur. (VDT)