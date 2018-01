Heilig Hart haalt twee kwaliteitslabels binnen 02u26 0 Foto Vanessa Dekeyzer De medewerkers van Heilig Hart met 25 jaar dienst werden in de bloemetjes gezet. Tienen Met de nieuwjaarsreceptie heeft het Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart in Tienen 2018 op een positieve noot ingezet. Het ziekenhuis behaalde op één jaar tijd zowel de internationale NIAZ-accreditatie als de NIAZ-jaarprijs, allebei belangrijke kwaliteitslabels voor de zorg.

"We hebben enorme stappen vooruit gezet op het vlak van kwaliteitsvolle en veilige zorg", zegt algemeen directeur Hans Struyven. "Maar is dat voldoende? Neen, zeker niet. We moeten nog veel beter doen. Op 1 januari deden we onze nieuwjaarsronde op alle afdelingen en ondanks een extreme drukte zagen we overal een ongebreidelde blijheid en optimisme. Dat was hartverwarmend en vooral hoopgevend."





5,8 miljoen geïnvesteerd

Het ziekenhuis investeerde vorig jaar 5,8 miljoen euro. "Er werd opnieuw een operatiezaal grondig vernieuwd, een afdeling voor acute opvang van beroertepatiënten werd opgestart en functioneert erg goed. Alle afdelingen werden voorzien van ultramoderne verpleegkarren en er werd heel fors geïnvesteerd in meubels voor de patiënten op de kamers. Tot slot ging 1,8 miljoen euro naar nieuwe medische apparatuur."





Ondertussen wacht het RZ de resultaten af van het locatieonderzoek van de stad en de provincie voor het nieuwbouwziekenhuis in Tienen. "Eind februari zullen de resultaten van dit onderzoek door BUUR, een gerenommeerd Leuvens stedenbouwkundig bureau, bekend gemaakt worden", stelt directeur Struyven. "We gaan ook verder in het vip-verhaal, waarmee we als ziekenhuis professionele zorg bieden. Vanaf dit jaar gaan we aan onze missie nog een accent toevoegen. De i, die voor inlevend staat, krijgt een dubbel puntje: de i van initiatief. We willen dat meer medewerkers, zowel artsen als personeelsleden, betrokken worden bij eindbeslissingen en verantwoordelijkheid durven en willen opnemen. De patiënt zal er wel bij varen." (VDT)