Heidi doet mee aan marathon NY 23 maart 2018

02u43 0 Tienen Het verhaal van onze journaliste Vanessa Dekeyzer die op 4 november deelneemt aan de marathon van New York, werkt inspirerend. Zo'n twintig kandidaten hebben zich ingeschreven om te lopen ten voordele van de Mediclowns. Zo ook Heidi De Bie (45) uit Groot-Overlaar.

De Bie is een verpleegkundige vroedvrouw in het UZ Gasthuisberg. Haar bijberoep als menopauzeconsulente sprong in het oog van onze journaliste. "Ze maakte er een reportage over", vertelt De Bie. "Nadien kwam ik haar nog dikwijls tegen op verschillende joggings. Toen ik haar verhaal in de krant las, wilde ik ook meedoen."





De Bie heeft zelf al twee keer een afstand van 42 kilometer gelopen, maar nooit tijdens een wedstrijd. "Ik liep al eens van Tienen naar Keerbergen naar mijn ouders. De tweede keer liep ik een marathon als steun voor een vriendin met kanker. Vier uurtjes lopen is dan peanuts, in vergelijking met wat zij moest lijden. Hetzelfde geldt nu voor de kindjes die ik blij kan maken met een bezoekje van de mediclowns", zegt ze.





De Bie loopt regelmatig, fietst elke dag naar Leuven en zwemt. "Over de afstand maak ik mij niet te veel zorgen", zegt de sportvrouw. "Toch laat ik me vanaf juli begeleiden, om blessures te voorkomen, want aan het einde van een marathon doet alles pijn. Maar het goede gevoel daarna is ongelooflijk", besluit Heidi, die nu sponsors gaat zoeken.





Sponsors gezocht

De Mediclowns hebben 50 inschrijvingen van 1.550 euro voor de marathon gereserveerd en er zijn ook 50 plaatsen geboekt in een vliegtuig. De lopers vertrekken op 1 november en komen op 7 november terug. De sporters zoeken nog sponsors om hun avontuur in New York te betalen, zo ook Heidi De Bie. Voor meer info bel je 0479/89.57.70 (HCH)