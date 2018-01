Heidebloem voert operette 'Frühjahrsparade' op 02u27 0 Foto RV

"We zijn erin geslaagd om door onze samenwerking met Aquila weer een volledige operette naar Tienen te halen. Dankzij de goede samenwerking met de Groep Ray Heeren, het Aarschots Operettegezelschap Aquila en de balletschool Josée Nicola uit Diest staan er meer dan veertig mensen op de planken", aldus André Moreau, voorzitter van de organiserende kunstkring Heidebloem, de oudste van de stad.





De opvoering van 'Frühjahrsparade', een vrolijk en romantisch stuk dat zich afspeelt ten tijde van keizer Franz-Joseph in de 19de eeuw, vindt plaats op zaterdag 3 februari om 20 uur in CC De Kruisboog. Toegangskaarten kosten 16 euro in voorverkoop. Info: 016/81.80.53 of 0494/52.42.25











