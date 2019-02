Heidebloem bracht operette Christian Hennuy

04 februari 2019

Heidebloem met haar 138 jaar, de oudste Tiense kunstkring, voerde met ‘Masker in Blauw’ weer een echte operette op in de stadsschouwburg ‘de Kruisboog’ in Tienen. Dankzij een goede samenwerking met de Groep Ray Heeren, het Aarschots Operettegezelschap Acquila, en de Balletschool Josée Nicola uit Diest stonden er meer dan veertig mensen op de planken. De regie was in handen van Johan Wouters, de muzikale leiding in die van Ray Heeren. Het talrijk opgekomen publiek genoot van een uitzonderlijk geslaagde vertoning.