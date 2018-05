Heerlijk smullen tussen fruitbomen STREEKPRODUCTEN TROEF OP SMAAKHOEVE OP NIEUWE SITE VANHELLEMONT VANESSA DEKEYZER

01 juni 2018

02u26 0 Tienen Fruit Vanhellemont organiseert samen met Streekproducten Vlaams-Brabant vzw drie dagen lang een uniek diner tussen de fruitbomen. Op deze Smaakhoeves zal Pascal Van Couteren, chef van Het Land aan de Overkant in Leuven, zijn persoonlijke twist geven aan de heerlijkste hoeve- en streekproducten uit het Hageland.

Vorig jaar kon de eerste editie van De Smaakhoeve op heel wat belangstelling rekenen. Dit jaar koos men voor het Hageland. "Het Hageland kent een ruime variatie aan streekproducten", klinkt het bij Streekproducten Vlaams-Brabant. "Naast de rijkdom aan verse producten zoals appelen, peren en grondwitloof vind je hier ook tal van unieke verwerkte producten terug. Denk maar aan de Hagelandse wijn."





"Wij twijfelden niet om ons bedrijf kandidaat te stellen voor De Smaakhoeve", zegt Mario Vanhellemont. "Op dat moment hadden we echter al verregaande gesprekken lopen met de gebroeders Reynaerts voor de overname van hun loods in Tienen. In het najaar komt er in deze loods een winkel met hoeve- en streekproducten, zoals in onze vestiging in Meensel-Kiezegem, maar dan nog iets uitgebreider. Het leek ons dan ook leuker ons kandidaat te stellen met deze nieuwe site van Fruit Vanhellemont. Iedereen die de boomgaarden achter het Domein Viander kent, weet dat ze een unieke sfeer uitademen. Het organiserend comité kwam ter plaatse kijken en was meteen verkocht. En eigenlijk verraste ons dat niet echt, want een boomgaard met bomen van meer dan 80 jaar oud, is gewoon een ideale setting voor dit concept. We voelen bovendien dat iedereen achter dit evenement staat en twijfelen er dan ook niet aan dat dit een geweldig succes wordt!"





Doeltreffende promo

Eerst is er een ontvangst van de gasten met aperitief, daarna een korte rondleiding op de site om daarna lekker te smullen van topgerechten met straffe streekproducten. Onder meer Erika Vanvuchelen uit Grazen (Geetbets) zal haar specialiteit, de Grazense speculaas, meebrengen, die bij de koffie zal geserveerd worden. "Dit is een superleuk initiatief: mensen op een toplocatie samenbrengen en hen laten genieten van gekend en minder gekend lokaal lekkers. Je kan niet doeltreffender promotie voor streekproducten voeren. Hopelijk gaan de mensen na het diner hiermee ook bij hun thuis aan de slag."





Alle info op www.desmaakhoeve.be. Ook na de zomervakantie vindt er een Smaakhoeve plaats en dat op 14, 15 en 16 september bij Speelboerderij Ravot in Glabbeek. Dan zal Tiens topchef Bart De Bondt een heerlijk diner met streekproducten uit zijn mouw toveren.