Heerlijk lokaal op StadsAkker 14 augustus 2018

02u32 0 Tienen Halfoogst wordt morgen op de StadsAkker in Tienen gevierd met tal van activiteiten.

Tijdens Heerlijk Lokaal, een van de activiteiten, is er ook een workshop gezonde snacks voor kinderen, een expo over tractors, een veggie streetfood bbq, trekpaarden, dj.





Speciaal voor Heerlijk Lokaal wordt ook een nieuwe speelzone in gebruik genomen, met onder meer een hindernissenparcours en een glijbaan in de vorm van een tractor. In de loop van de maand volgt nog een "keukentje" voor de allerkleinsten. De speelzone vormt een nieuwe stap in de ontwikkeling van de site. In het najaar volgt de aanleg van bomen, houtkanten en hagen.





(KBG)