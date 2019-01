Heel wat nieuwe gezichten in de gemeenteraad vdt

07 januari 2019

22u14 0 Tienen In Tienen is de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Katrien Partyka (CD&V) mag de komende zes jaar de suikerstad leiden samen met een ploeg van N-VA, Groen en Open Vld. Onder de eenendertig voorgedragen raadsleden zijn er vijftien nieuwe gezichten.

CD&V neemt acht zetels voor haar rekening en vormt samen met N-VA (vijf zetels), Open Vld (vier zetels) en Groen (drie zetels) een meerderheidscoalitie. Sp.a, Vlaams Belang en de nieuwe partij Tienen Vooruit! voeren met respectievelijk vijf, twee en vier zetels oppositie. Vijftien van de 31 voorgedragen raadsleden zijn nieuwe gezichten. Nicky Martens (CD&V) is met haar 24 lentes het jongste kandidaat-raadslid. “Als jongste gemeenteraadslid hoop ik in de eerste plaats een spreekbuis te zijn voor de jongeren in onze stad en zal ik zoveel mogelijk hun belangen proberen te verdedigen. Als bijna afgestudeerde architecte hoop ik ook een frisse blik te leveren op het vlak van ruimtelijke ordening en wonen om van Tienen een nog aantrekkelijkere en aangenamere stad te maken.”

De raad heeft ook een nieuwe voorzitter, die dus van rechtswege ook voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn wordt. Voor deze functie werd Lucia Dewolfs (N-VA) voorgedragen. “Ik wil de raad op een correcte, democratische en geordende manier laten verlopen”, liet zij alvast weten. Voor Katrien Partyka staat een eerste volledige legislatuur voor de deur. Halfweg de vorige legislatuur nam zij na een periode van onbestuurbaarheid van de stad de fakkel over van Marcel Logist (sp.a). “De voorbije jaren waren bijzonder intens. Ik heb alles op alles gezet om Tienen op een nieuw spoor te trekken. We moeten de lat en ambitie voor onze stad hoog leggen, ook voor mezelf betekent dat hard werken. Maar we popelen om te beginnen aan de plannen voor de volgende zes jaar, samen met schepencollege, de administratie en vooral de Tienenaar zelf. Daarvoor nemen we de tijd tot aan de zomervakantie. Eerst goed nadenken, plannen en budget opmaken, overleggen en de burger betrekken en dan de volgende jaren systematisch uitvoeren.”