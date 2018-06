Hautekiet houdt middagpauze in Pand10 07 juni 2018

Radiostem Jan Hautekiet (62) gaat dit jaar met pensioen. Momenteel is hij bezig aan zijn afscheidstournee 'Hautekiet trapt het af', waarbij hij de hele week met de fiets Vlaanderen doorkruist. Zopas hield hij halt in Pand10, het vroegere stationsbuffet, waar tal van burgerinitiatieven, zoals opgewekTienen, activiteiten door en voor de Tienenaars op poten zetten. "We hebben Jan Hautekiet een warm welkom gegeven en wat uitleg gegeven over alles wat hier gebeurt", zegt Philippe Liesenborghs. "Bij zijn vertrek was het hem wel duidelijk dat er heel wat te beleven valt in de Suikerstad." (VDT)