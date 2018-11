Happy Hageland app Christian Hennuy

19 november 2018

Op 23 november kan iedere ondernemer van het Hageland in Tienen terecht voor een informatieve avondsessie over de Happy Hageland app.

Op vrijdag 23 november van 18.30 uur tot 21.30 uur is er in het Oud College, Broekstraat 31 een infosessie over de Happy Hageland app. Gedurende de sessie ontdekt men de voordelen van de Happy Hageland app en worden er infosessies gegeven over digitale strategieën. Zo kan men na het volgen van een avondsessie, volledig zelfstandig aan de slag als ondernemer met de Happy Hageland app. Deelname is gratis.