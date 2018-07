HAP-foodtruckfestival in stadspark 12 juli 2018

Het stadspark is vanaf morgen weer een heel weekend lang het decor voor het HAP-foodtruckfestival. De bezoekers kunnen zich tegoed doen aan maar liefst 25 mobiele keukentjes.





"We serveren het lekkerste eten, de beste wijnen en overheerlijke gin-tonics en cocktails in een betoverend gezellige setting, waar akoestische muzikanten en vintage dj's zorgen voor subliem muzikaal genot en prachtige ambiance", klinkt het veelbelovend bij de organisatie. "Ook voor onze kleinste 'happers' is er animatie en entertainment voorzien zodat niet alleenzij maar ook de ouders een zorgeloze topdag beleven. Toegang is gratis!" Het festival is toegankelijk op vrijdag van 16 tot 24 uur, op zaterdag van 10 tot 24 uur en op zondag van 12 tot 22 uur. (VDT)