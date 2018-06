Handelaars zetten unieke voetbalactie op Veemarkt op 21 juni 2018

02u32 0 Tienen 'Het Goede Doel', dat is de naam van de originele en ludieke actie die de Tiense handelszaken Mannenmode De Gouden Schaar, Cacao Fashion, Lingerie Plaza en Schoenen Huysecom organiseren op zaterdag 23 juni tussen 12 en 17 uur op de Veemarkt in Tienen.

"Omdat de Rode Duivels om 14 uur hun tweede wedstrijd afwerken tegen Tunesië, denken we dat er in de namiddag relatief weinig volk naar de winkels zal afzakken", legt Bart Debbaut, zaakvoerder van De Gouden Schaar uit. Daarom zal op de Veemarkt, waar de wedstrijd op groot scherm kan worden gevolgd, een groot doel staan. Voor een halve euro kan iedereen er een penalty komen trappen. "Daarbij moet je proberen om een van de vier duiveltjes te raken die in het doel hangen. Op elk van die duivels staat een kortingpercentage: 20, 30, 40 en 50 procent. Als je raak schiet, mag je het gewonnen kortingpercentage die dag verzilveren in een van de deelnemende winkels", klinkt het. De deelnemers betalen een halve euro per schot. "Dat geld gaat naar Bezorgd Om Mensen, een Tiense organisatie die zich inzet voor kansarmen. Zo koppelen we een ludieke en erg aantrekkelijke wedstrijd aan een goed doel." (VDT)