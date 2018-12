Handelaars niet te spreken over markt op 24 december vdt

02 december 2018

10u12 0 Tienen De wekelijkse dinsdagmarkt — die dit jaar dus ook op Kerstdag zou plaatsvinden — werd door het stadsbestuur verplaatst naar maandag 24 december. Maar die beslissing wordt niet overal goed onthaald.

De handelaars van de Kalkmarkt en de Nieuwstraat zijn alvast niet gewonnen voor het idee. “Dit is een beslissing van het stadsbestuur waarbij de handelaars niet naar hun mening gevraagd werd”, reageert voormalig Kwixx-voorzitter en juwelier Carlo Joseph. “De dag voor Kerstmis is de drukste dag van het jaar, en nu moeten wij de hele ochtend naar de rugzijde van de marktkramers kijken en zal er ook minder parkeergelegenheid zijn. Wetende dat meer dan de helft van de marktkramers niet afkomstig is uit Tienen, hadden wij gehoopt dat winkeliers — die hier belastingen betalen — voorrang zouden krijgen.”

Volgens Carlo hebben de handelaars van de Kalkmarkt en de Nieuwstraat al zo vaak gevraagd dat de marktkramers eens van rugzijde zouden wisselen, opdat iedereen in de Nieuwstraat zichtbaar zou zijn voor de passanten. “De kant van de even nummers ‘krijgt’ altijd de achterkant van de kraampjes. Het is nochtans mogelijk om dit aan te passen. Tijdens Suikerrock kunnen de kraampjes bijvoorbeeld wel aan de andere kant staan.”