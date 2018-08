Halfoogst op StadsAkker 10 augustus 2018

Op woensdag 15 augustus van 14 tot 22 uur wordt Halfoogst op de StadsAkker in Tienen gevierd met tal van activiteiten. De organisatie gaat uit van RISO Vlaams-Brabant.





Voor het eerst wordt een korte ketenmarkt opgezet waaraan een 20-tal boeren en lokale producenten deelnemen. Hopelijk vormt dit event het startschot om in 2019 bijkomende markten te organiseren om boeren en producenten van bij ons een extra duw in de rug te geven en korte keteninitiatieven meer zichtbaar te maken naar het brede publiek.





Tijdens 'Heerlijk Lokaal' is er ook een workshop gezonde snacks voor kinderen, een expo over tractors, een veggie barbecue, trekpaarden, en dj animatie. De stadsAkker bevindt zich aan de achterzijde van het Sint-Jansziekenhuis aan de Houtemstraat. (HCH)