Hagherun dwarst Hageland 28 augustus 2018

Het Team Hagherun, de directie van de stichting MM Delacroix organiseerden een rondrit van 100 kilometer met de bewoners van de stichting Delacroix, in totaal een 120-tal mensen met een beperking. Ze kregen de steun van Ronny Vergeylen van Alken-Maes. De mindervaliden namen plaats in zijspan-moto's, trikes, jeeps, en cabrio's. In totaal namen een 100-tal voertuigen deel die heel de stad Tienen en de ruime regio doorkruisten, een onvergetelijke dag voor de personen met een beperking.





(HCH)