Hagherock 20 schot in de roos 28 juni 2018

De twintigste editie van Hagherock trok meer dan 1250 mensen aan, zonder de VIPS en genodigden te tellen. "Onze drijfveer voor deze 20ste editie was een kwalitatief hoogstaand festival te brengen op maat van personen met een beperking. Speciaal dit jaar hebben we de festivalsite uitgebreid met een festivaldorp", aldus organisatoren Evi Devroye en Liesbet Fierens. "We hebben de artiesten van de voorbije 20 jaar aangetrokken, waar onze bewoners het best op reageerden en centraal in de programmatie hebben we onze eigen Bempt Band opgesteld tussen Lisa Del Bo en Sam Gooris. Deze band die bestaat uit bewoners van MM Delacroix repeteert o.l.v. Paul Vlayen, de man die met dit festival startte".





Voor deze 20ste editie werd een plattelandsproject ingediend bij Leader, en hierdoor kon het festivaldorp bekostigd worden. Er waren instellingen aanwezig uit heel Vlaams-Brabant, Limburg en Brussel. (HCH)