Hagelandse Blaaskapel krijgt toptrompettist over de vloer Christian Hennuy

29 maart 2019

11u00 0 Tienen De Hagelandse Blaaskapel uit Oplinter behaalde zopas in Tienen de eerste plaats met 92 % in de bergklasse, de tweede hoogste klasse, tijdens een tweejaarlijkse wedstrijd voor blaaskapellen. Maar op zondag 14 april staat de Blaaskapel voor een nieuwe uitdaging: een concert samen met de Slovaakse toptrompettist Vlado Kumpan in de kerk van Oplinter.

“De Slovaakse trompettist Vlado Kumpan wordt overal ter wereld gevraagd om op te treden met andere orkesten of met zijn eigen blaaskapel ‘Vlado Kumpan und Seine Musikanten’, waardoor hij jaarlijks een 50-tal concerten geeft in Europa en al heel wat cd’s heeft opgenomen en verkocht”, zegt Ludo Pacolet, voorzitter van de Hagelandse Blaaskapel. “Het is voor veel muzikanten een eer om met hem te spelen. Zo krijgen we bij ons concert versterking van enkele beroepsmuzikanten die absoluut samen met Kumpan willen spelen”, aldus Pacolet. De Hagelandse Blaaskapel bestaat uit 18 vaste spelers. Er zal slechts één repetitie zijn samen met de Slovaakse trompettist op 13 april, daags voor het concert. De Hagelandse Blaaskapel heeft 26 nummers van gemiddeld drieënhalve minuut weerhouden voor het concert. Er zijn veel Tsjechische, Duitse en Oost- en Midden Europese nummers bij. Kumpan heeft nog de bezetting van 8 nummers doorgestuurd die hij solistisch zal brengen met begeleiding van de Hagelandse Blaaskapel. Het concert vindt plaats op zondag 14 april om 15 uur in de Sint-Genovevakerk in Oplinter. Om 17.30 uur volgt nog een ‘meet & greet’ in duivenlokaal Laudes. Toegang 15 euro. Info: 0474/54.66.88 of 0499/61.51.55