Hageland kan gerust wat meer vrouwelijke straatnamen gebruiken Vanessa Dekeyzer Tom Van De Weyer

28 februari 2019

14u41 0 Tienen In het Hageland wordt de oproep van radiofiguur Sofie Lemaire om meer straten te vernoemen naar gerenommeerde vrouwen, positief onthaald. In de centrumsteden Tienen, Diest en Aarschot verwijst vandaag slechts een klein percentage van de stratennamen naar een vrouw. “We volgen alvast de oproep van Sofie en gaan er op relatief korte termijn werk van maken. Suggesties vanuit de bevolking zijn welkom”, aldus Aarschots burgemeester Gwendolyn Rutten (Open Vld).

Het merendeel van de straatnamen in België die de naam van een persoon kregen, zijn genoemd naar een man. En dat is ook in Tienen zo. “In onze stad zijn heel veel straten begin 20e eeuw vernoemd naar oud-burgemeesters”, stelt Tiens burgemeester Katrien Partyka (CD&V) vast.“Denk maar aan de Donystraat, Goossensvest, Vinckenboschvest, Gilainstraat en Beauduinstraat. Het is wat jammer dat daardoor de historische, oorspronkelijke namen verloren gegaan zijn. Ik vind het belangrijk dat de geschiedenis van een plek ook weerspiegeld wordt in de straatnaam, maar het zou uiteraard ook fijn zijn mochten Tiense vrouwen een meer prominente plaats krijgen in de toekenning van straatnamen.”

Luc Lambrecht van de dienst Toerisme maakte een voorzichtige oplijsting. Vandaag zijn er in de suikerstad amper 16 van de 639 straten vernoemd een vrouw, onder meer de Sint-Katharinastraat, het Fabiolapark, de Astridvest en de Sint-Barbarastraat. “Tiense vrouwen die in aanmerking zouden kunnen komen voor een straatnaam zijn bijvoorbeeld zuster Anna Wielandt, overste van de Annunciaten in Tienen, en priorin Anna Papadopoli van het Kabbeekklooster”, zegt Luc Lambrecht. “Ik denk ook aan Beatrijs van Nazareth. Er is al wel de Residentie Beatrijs, maar waarom daarnaast ook niet een straat of laan naar haar vernoemen? Nog enkele andere voorbeelden zijn Marguerite-Marie Delacroix, de veel te jong gestorven dochter van Jules en Lucie Delacroix-Beauduin, wiens naam verder leeft in de stichting die haar naam draagt, dichteres Julia Tulkens, hofmeesteressen van het Begijnhof als Isabella Baerts, Maria Theresia Loyaerts en Henrica de l’Escaille, de beschermheilige van het Begijnhof, Sint-Agatha, het laatste begijntje, Anne Catherine Kestens, Marie-Anne Van den Bossche die de Potterijwijk een kleuterschool schonk en Ikbal Hanem Berzeg, de echtgenote van Léon Pierre Charles Van den Bossche, die ons de Hortus Thenensis, het Tiense stadspark, nalieten.”

Aarschot heeft, de Vrouwvenusstraat buiten beschouwing gelaten, slechts twee straten die vernoemd zijn naar een vrouw: de Elisabethlaan en de Paolalaan. “Er mogen gerust veel meer straten naar vrouwen worden genoemd en dat moeten niet altijd koninginnen zijn”, zegt burgemeester Gwendolyn Rutten (Open Vld). “De voorwaarde is wel dat de dame in kwestie overleden is. In de gemeenteraadscommissie is enkele keren ter sprake gekomen om nieuwe straten naar een vrouw te vernoemen. We volgen de oproep en gaan er op relatief korte termijn werk van maken. Suggesties vanuit de bevolking zijn welkom.”

Delphine Alenus, de zus van burgemeester Egide Alenus, is naast koningin Astrid de enige vrouw waarnaar in Diest een straat is vernoemd. Daarnaast zijn er de Sint-Annastraat en de Grauwzusterstraat. “Ik zag de oproep van Sofie Lemaire op tv en realiseerde me dat wij amper vrouwelijke straatnamen hebben”, zegt burgemeester Christophe De Graef (Open Diest).

“De jongste straatnaam die we gaven, twee jaar geleden, was de Gilbert Cluckersstraat. Heel wat recente namen verwijzen naar de historische benaming van die plek, zoals Ten Aerde in Schaffen. Tegenwoordig vernoemen we zelden nog een straat naar een persoon.” De Graef ziet niet meteen aanleiding om straatnamen te vervrouwelijken, maar sluit die mogelijk ook niet uit.