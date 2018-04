Gsm gestolen 30 april 2018

02u26 0

Op een bank aan het Kapucijnenhof in Tienen, het vroegere weeshuis, werd een vrouw zaterdagavond slachtoffer van een gauwdiefstal. Ze had even de gsm op de bank geplaatst en was met de kinderen bezig. Achter haar rug werd haar gsm gestolen. Van de dader is geen spoor. Ze kon alleen maar aangifte doen bij de politie. (HCH)