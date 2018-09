Grote verkeerschaos aan Vesten blijft uit 04 september 2018

02u25 0 Tienen Tijdens de eerste schooldag stonden er files op de Vesten, maar niet bijzonder meer dan op andere dagen. Nochtans was er grote hinder verwacht naar aanleiding van de afsluiting van de Oplintersesteenweg ter hoogte van het kruispunt met de Vianderstraat.

Maar echte chaos bleef uit omdat heel wat kinderen besloten met de fiets, te voet of met de bus naar school te komen. "We hadden op voorhand een brief gestuurd naar de scholen met de vraag deze aan de ouders te bezorgen. Daarin werd herhaald welke de omleidingen zijn die sinds het begin van de maand van kracht zijn", aldus schepen van Mobiliteit Tom Roovers (Groen). "Bovendien werd er, zoals elk jaar, gesensibiliseerd rond 'veilig naar school': hoe het STOP-principe toe te passen, waar oudere kinderen af te zetten en hoe de onmiddellijke schoolomgeving te vermijden. Bij vorige aanpassingen aan de Vesten viel de hinder vlak na de vakantie ook erg mee. Meestal is het pas bij slecht weer dat iedereen weer naar de auto grijpt en alles komt vast te zitten." De politie was paraat om een oogje in het zeil te houden, maar moest op geen enkel moment ingrijpen. Om 8.30 uur was het meeste fileleed van de baan.





De werken aan de Oplintersepoort zullen nog tot begin 2019 duren. Alle info over de werken en de omleidingen vind je op herinrichtingvesten.tienen.be. (VDT)