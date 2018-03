Grote Lenteschoonmaak 15 maart 2018

02u28 0

Op zaterdag 17 maart doet Natuurpunt Tienen in Vissenaken weer mee aan de Grote Lenteschoonmaak. Zwerfvuil blijft een probleem. Een grote actie waarbij heel Vissenaken meehelpt, geeft een duidelijk signaal dat zwerfvuil niet langer geduld wordt. Vorige jaren werden Metselstraat en omliggende straten in de omgeving van het Natuur.huis De Gors en het natuurreservaat opgeruimd. Maar dit jaar kan meer gedaan worden. Samenkomst om van 14 tot 16 uur te werken aan Natuur.huis De Gors, aan de Metselstraat 75 in Vissenaken. Info: 0495/ 33.42.09 (HCH)