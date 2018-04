Groot spelmoment in Vianderdomein 25 april 2018

Op zaterdag 28 april organiseert de jeugdraad in samenwerking met de jeugddienst een groot gemeenschappelijk spel in het Vianderdomein. "Met dit spel willen we een positieve vibe creëren in dit domein", zegt Jasper Holsbeek. "Alle Tiense jeugdbewegingen zijn uitgenodigd voor twee grote gemeenschappelijke spelen, een spel voor de jongere leden -12 en een spel voor de oudere leden +16. In totaal verwachten we tussen de 300 à 400 kinderen." (VDT)