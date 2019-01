Groene Pluim 2018 voor Huisartsengroep Houtemveld vdt

22 januari 2019

Elk jaar reikt Groen Tienen de Groene Pluim uit aan een persoon of organisatie die zich in het voorbije jaar verdienstelijk heeft gemaakt op sociaal, cultureel of ecologisch vlak met initiatieven rond zorg voor natuur, milieu, duurzaamheid of sociale acties. De Groene Pluim 2018 gaat naar Huisartsengroep Houtemveld. Tijdens het jaarlijkse Groen Café in ontmoetingscentrum De Schakel mochten dokters Michel Reniers en Jeroen Van den Brandt de prijs in ontvangst nemen. Door zoveel mogelijk huisbezoeken per fiets te doen in plaats van met de wagen, proberen ze hun pleidooi voor een gezonde levensstijl zelf in de praktijk te brengen. Voor beide dokters heeft het niets dan voordelen. “Niet enkel is het gezond voor onszelf en zorgt het voor een frisse kop na vaak intense consultaties, het is ook een manier om zelf ons steentje bij te dragen voor een betere luchtkwaliteit. Dat we bovendien nog vaak sneller ter plaatse zijn en geen tijd verliezen met het zoeken naar een parkeerplaats, is extra meegenomen.” Met de toekenning van de Groene Pluim wil Groen Tienen dit initiatief extra in de verf zetten.