Groene Pluim 2017 gaat naar Fietsersbond 01 februari 2018

Elk jaar reikt Groen Tienen de Groene Pluim uit aan een persoon of organisatie die zich in het voorbije jaar verdienstelijk heeft gemaakt op sociaal, cultureel of ecologisch vlak met initiatieven rond zorg voor natuur, milieu, duurzaamheid en sociale acties. Het gezellige Groen Café was het decor waar coördinator Mark Hanssens namens Fietsersbond Tienen in de bloemetjes gezet werd door het bestuur van Groen Tienen. "Onze leden konden via een online enquête hun favoriet aanduiden en dit jaar kozen ze voor Fietsersbond Tienen. Als nieuwbakken afdeling slaagde Fietsersbond Tienen er al snel in om de vinger op de wonde te leggen en constructieve voorstellen te doen om fietsers meer plaats te geven in onze stad. Dat is iets wat onze leden duidelijk nauw aan het hart ligt", legt John Vankeijenberg, lokale voorzitter van Groen Tienen, uit. "We hebben tijdens de korte periode dat we deel uitmaakten van de meerderheid al heel wat kunnen realiseren voor fietsers, maar op vele plaatsen is de infrastructuur nog ondermaats. Dat de Fietsersbond dit mee onder de aandacht wil brengen om zo ook meer draagvlak te creëren voor fietsvriendelijke oplossingen, kunnen we enkel maar toejuichen." Meer informatie over Fietsersbond Tienen vind je op de website www.fietsersbond.be/tienen.





(VDT)