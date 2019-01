Groen Tienen krijgt nieuwe voorzitter vdt

22 januari 2019

Tijdens het jaarlijkse Groen Café in ontmoetingscentrum De Schakel met als gastspreker Björn Rzoska, fractieleider in het Vlaams parlement, werd de nieuwe bestuursploeg van Groen Tienen voorgesteld. Na 20 jaar stopt John Vankeijenberg als voorzitter. Hij geeft de fakkel door aan Jeroen Maes. Samen met Michèle Boesmans, Fergus Temmerman, Kevin Grossard en Raf Belmans kregen zo vijf bestuursleden het vertrouwen van de algemene ledenvergadering. “Met dit team zullen we de komende jaren met veel enthousiasme initiatieven nemen om enerzijds onze twee schepenen Tom Roovers en Paul De Cort en ons gemeenteraadslid Karin Struyf te ondersteunen. Anderzijds willen we samen met alle leden, sympathisanten en al wie Tienen een warm hart toedraagt, creatieve ideeën uitwerken. Groene voorstellen die alle Tienenaars ten goede komen”, aldus de nieuwe voorzitter.