Groen start zelf metingen om luchtkwaliteit te onderzoeken 21 juni 2018

02u30 0 Tienen Groen Tienen zet een 'Tienenair-netwerk' op dat live toont hoe het gesteld is met de luchtkwaliteit in Tienen, op elk moment van de dag, elke dag opnieuw.

"We gebruiken daarvoor een meetsysteem dat in Duitsland ontwikkeld werd en intussen navolging kreeg in Antwerpen en Leuven", zegt Groen-voorzitter John Vankeijenberg.





"We bestelden onderdelen voor vijftien fijnstofmeters, die we zelf in elkaar knutselen", gaat John verder. "Vijf van deze fijnstofmeters verloten we onder Tienenaars die 'Tienenair' willen worden."





Hulp bij installatie

Kandidaten engageren zich om de fijnstofmeter te plaatsen en voor stroom en een Wifi verbinding te zorgen. "Uiteraard helpen we hen bij de installatie", zegt Groen-lijsttrekker Tom Roovers.





"De fijnstofmeters zijn vervolgens live te volgen op de website belgium.maps.luftdaten.info."





Iedereen kan zich tot 27 juni kandidaat stellen via de websote www.groentienen.be of de Facebookpagina @groentienen. "De honderd Tiense CurieuzeNeuzen werden alvast persoonlijk op de hoogte gebracht van deze actie", klinkt het.





"Zij kregen trouwens een klein bedankje van ons, een groeiblaadje met bloemenzaadjes, om hen te bedanken dat ze een maand lang, samen met 19.900 andere Vlamingen, de concentratie stikstofdioxide (NO2) in hun straat gemeten hebben."





(VDT)