Groen polst naar gelukkigheidsgraad van Tienenaar 18 mei 2018

'Wat maakt jou gelukkig in je buurt?' Met die vraag opende Groen Tienen de campagne voor de lokale verkiezingen. Met een flyer gedrukt op bloemenzaadpapier gingen de Tiense Groenen het gesprek van deur tot deur aan. Als eerste was de Withuisstraat aan de beurt. "De Tienenaars snakken vooral naar een menselijke, eerlijke en gezonde buurt", zegt lijsttrekker Tom Roovers. "Het aanpakken van verkeersdrukte en werk maken van gezondere lucht, betaalbaar huur- en koopwoningen en het samenleven in de buurt versterken; dat is waar onze campagne om draait." Groen zegt ook verder te willen bouwen aan een leefbare stad met meer plaats voor water en groene ruimtes. "We kozen daarom de Withuisstraat uit om onze campagne op gang trekken. Het is een stukje van de Vesten waar nog plaats is voor groen."