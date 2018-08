Groen Huis in Leuvensestraat 07 augustus 2018

De partij Groen heeft op de hoek van de Leuvensestraat en de Oude Vestenstraat een pop-up Groen Huis geopend in het hartje van de stad, in een winkelpand waar voorheen een poetsbureau gevestigd was.





"Het wordt een pop-upsecretariaat tot 14 oktober", zegt Karin Struyf, tweede op de lijst Groen. We gaan hier lezingen geven en we houden het open op dinsdagvoormiddag, woensdagnamiddag, vrijdag en zaterdag. Kristof Calvo gaat er zijn nieuw boek komen voorstellen en we zullen zeer zichtbaar zijn in de winkelstraat, ook al door digitale publiciteit". Leuven deed het al en Groen Tienen heeft er nu dat voorbeeld gevolgd met een Groen Huis. "We willen ons smijten en we gaan voor 3 zetels, terwijl we op 4 hopen. De keuze van deze plaats is Tienen is belangrijk, want hier hangt ook een fijnstofmeter. We zitten hier tussen winkelen, wonen, allemaal thema's die ons na aan het hart liggen, en we gaan hier streekproducten aanbieden", aldus lijstduwer John Vankeijenberg. (HCH)