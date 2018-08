Groen geeft volledige lijst prijs 06 augustus 2018

De Groen-lijst is volledig. Lijsttrekker wordt schepen Tom Roovers, gevolgd door Karin Struyf en Raf Belmans. Van de derde tot de 31ste plaats krijgen we in volgorde: Chris Stryckmans, Kevin Grossard, Marie-Rose Lumbala, Johan Laermans, Joëlle Hauglustaine, Elijas Van Hemelryck, Lena Vankeyenberg, Nicolas Callens, Ann Van Camp, Fergus Temmerman, Ingrid Lie, Timon Swillen, Nadja Bodner, Ergjan Mekaj, Jeanne De Vos, Jeroen Maes, Karen Vanden Auweele, Noël Theys, Marie-Anne Coenen, Lode Vermeulen, Michèle Boesmans, Gerd Loris, Greet Den Ruyter, Wim Forton, Inge Van Poeck, Paul De Cort, Bernadette Stassens en John Vankeijenberg. (HCH)