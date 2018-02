Griekse helden inspireren voor speeltuin 'HELDENLAND' WORDT BEGIN MAART NAAR TIENEN VERSCHEEPT VANESSA DEKEYZER

23 februari 2018

02u37 0 Tienen De leukste en mooiste speeltuin van het land? Die komt op het Martelarenplein in Tienen te staan. Daar zijn burgemeester Katrien Partyka (CD&V) en schepen van Jeugd Gijsbrecht Huts (N-VA) rotsvast van overtuigd. Momenteel wordt er in Griekenland keihard gewerkt aan het Ketnet-Heldenland. Eind mei vindt de feestelijke opening plaats.

Burgemeester Katrien Partyka vloog speciaal naar Elefsina in Griekenland om te kijken hoe ver het staat met de geplande speeltuin. "De stad Tienen heeft een contract met productiehuis Hotel Hungaria, dat Heldenland laat bouwen door Timecircus. Dat kunstenaarscollectief uit Antwerpen is nu aan de slag in Elefsina om Heldenland vorm te geven", zegt ze. Waarom dat in Griekenland moet? "Elefsina is uitgeroepen tot Europese culturele hoofdstad 2021, bovendien werkt Griekenland met haar rijke geschiedenis en helden inspirerend voor het kunstenaarscollectief."





Het concept van de bijzondere speeltuin, gemaakt uit recycleerbaar materiaal, heeft intussen vorm gekregen en wordt daar nu ook uitgewerkt. Begin maart wordt alles via container naar Tienen verscheept. "Dat schijnt niet zo duur te zijn, zo'n duizend euro, naar verluidt", aldus Partyka. Vanaf dan zal Timecircus twee maanden in de stad wonen en werken.





Fantasie van kinderen

"Het zal een speeltuin worden zoals nooit eerder gezien, geïnspireerd op de wildste fantasieën van de Helden en alle kinderen die voorstellen opgestuurd hebben naar Ketnet", zegt Partyka. "Voor kinderen uit Tienen en Vlaanderen zal het een superoriginele speeltuin worden en voor de ouders voorzien we ook een zomerbar met sanitair. We bekijken of de uitbating van die bar kan gebeuren door verenigingen."





De burgemeester van Elefsina wil van de gelegenheid gebruik maken om een verzustering op poten zetten met Tienen. "Elefsina is ongeveer even groot als Tienen, en is een cultuurrijke stad. We gaan dit zeker bekijken met het schepencollege en de gemeenteraad", aldus Partyka.





Over de concrete uitwerking van de speeltuin wil of kan er nog niet veel gecommuniceerd worden. "Dat is nog iets te vroeg", zegt jeugdschepen Gijsbrecht Huts. "We weten vandaag ook de exacte locatie nog niet. Momenteel worden er grondwerken uitgevoerd op het Martelarenplein, waarbij we ook de stabiliteit van de grond nakijken." De speeltuin zal eind mei officieel geopend worden. "Het wordt een groot evenement voor de jongste Tienenaars", kondigt Huts alvast aan.