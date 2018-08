Gratis nieuwe huisdiersticker 25 augustus 2018

De stad Tienen biedt huisdiereigenaars een gratis sticker aan waarmee men kan aangeven aan de hulpdiensten dat er huisdieren aanwezig zijn in de woning. Zo wil men het aantal huisdieren dat sterft in een woningbrand drastisch verminderen. De sticker vervangt de rode dierensticker die eerder dit jaar gelanceerd werd door de hulpverleningszone Oost en is vanaf 3 september gratis verkrijgbaar aan de onthaalbalie in het stadhuis. (VDT)