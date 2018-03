Grasdallen vervangen door klinkers 31 maart 2018

02u57 0 Tienen In de Vlierstraat in Kumtich werden zopas bijkomende parkings aangelegd.

"Aanvankelijk werden er grasdallen gelegd, maar groot was de verbazing bij de bewoners toen die meteen opnieuw opgebroken en vervangen door klinkers werden", zegt sp.a gemeenteraadslid, Bart Thomas.





Geldverspilling

"Dat is toch pure geldverspilling!" Bart kaartte de toestand aan op de gemeenteraad. "Er is inderdaad een fout gebeurd", geeft schepen van Openbare Werken Eddy Poffé (Open Vld), toe. "Maar vergissen is menselijk en de meerkost is uiteindelijk niet zo groot geweest." (VDT)