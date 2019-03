Grand Slam verzamelt ‘moves’ voor Huis in de Stad vdt

12 maart 2019

13u57 0

Sportcentrum Grand Slam wil zoveel mogelijk mensen doen bewegen en neemt vanaf nu tot en met 30 maart deel aan de Let’s Move For A Better World Challenge. “Doel is om in die periode zoveel mogelijk moves te maken”, zeggen initiatiefnemers Bridget Brady en Christophe Thomas. “Deze moves worden behaald door te bewegen. Iedereen van onze club kan zijn of haar moves makkelijk doneren via de mywellness-app.” Vanaf 1 miljoen moves kan Grand Slam prijzen winnen tussen de 250 en de 10.000 euro voor het goed doel. “Als goede doel hebben we gekozen voor Huis in de Stad Tienen”, vertellen Bridget en Christophe. “We hopen in totaal 3 miljoen moves te kunnen maken, wat voor Huis in de Stad een of misschien twee fitnesstoestellen van Technogym kan opleveren. Wie graag zijn of haar steentje hiertoe wil bijdragen, kan terecht in ons sportcentrum. We helpen iedereen daar graag verder!”