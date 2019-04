Grand Slam overhandigt cheque aan Huis in de Stad vdt

11 april 2019

09u19 2

Sportcentrum Grand Slam wilde de voorbije drie weken zoveel mogelijk mensen doen bewegen en laten deelnemen aan de Let’s Move For A Better World Challenge van Technogym. Vanaf 1 miljoen ‘moves’ kon Grand Slam immers prijzen winnen tussen de 250 en de 10.000 euro voor het goed doel. Als goede doel werd gekozen voor Huis in de Stad Tienen. Het werd een vermoeiende en vooral spannende strijd met soms marathontrainingen, maar uiteindelijk werd er afgeklokt op 3,021,580 moves, goed voor een derde plaats. De drie miljoen moves zijn goed voor de aankoop van fitnesstoestellen voor Huis in de Stad. “Die gaan we hier goed kunnen gebruiken”, zegt Hilde Van Goethem, directeur van Huis in de Stad, die de cheque in ontvangst mocht nemen. “We bedanken iedereen die zich hiervoor sportief heeft ingezet.”

Meer over Huis

sport

sportdiscipline

Stad

samenleving

welzijn