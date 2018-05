Grand Slam Bikers starten met GS4Hope 04 mei 2018

Fietsclub Grand Slam Bikers Tienen, met uitvalsbasis sportcentrum Grand Slam aan de Tennisstraat, heeft een nieuw project opgestart: GS4Hope. "Nadat we vorig jaar met een paar leden van onze club meereden in de '1000 km voor Kom op tegen Kanker 'met een bevriend team, b.strong uit Landen, rees het idee om zelf een team in te schrijven. Hieruit ontstond GS4Hope", zeggen Danny Vancauthem, Werner Finoulst, Gino Sterckendries, Elke Exelmans en Stephan Uyttebroeck. "Om de nodige fondsen te verzamelen, werden concrete acties opgezet zoals een quiz, een spaghettiavond en een spinningmarathon. Op zaterdag 5 mei volgt nog een activiteit: een begeleide toertocht. Iedereen is welkom. De start is gepland om 9 uur aan de Grand Slam, waar ook de aankomst plaatsvindt."





(VDT)