Grand-mère opent de deuren GENIETEN VAN DE KEUKEN VAN TOEN MET TIENSE INVLOEDEN VANESSA DEKEYZER

17 maart 2018

02u47 0 Tienen Tienen is een nieuwe bistro rijker. Grand-Mère gaat maandag open in de Nieuwstraat, in het historische pand 'Griffoen'. De zaakvoerders zijn Steve Bottin (42) en zijn vriendin Siegrid Hanset (32). "Samen lekker genieten in een ontspannende, familiale sfeer met de ouderwetse keuken van vroeger."

"Wij nemen je terug mee in de tijd, waar iedereen gezellig rond de tafel zat en waar iedereen kon genieten van de pure ouderwetse dagelijkse kost", vertelt het koppel. "Maar niet alleen de dagelijkse kost doet ons terugdenken aan de tijd van toen, ook de mengelmoes van borden en glazen op tafel en de talrijke potjes en prulletjes op de kasten en aan de muren. Je vindt het allemaal terug in onze zaak."





Steve en Siegrid vormen al tien jaar een gelukkig koppel. Beiden hebben ze hun job opgegeven om in dit avontuur te stappen. Siegrid was acht jaar actief als thuishulp en Steve als monitor-begeleider in de Tiense beschutte werkplaats Blankedale. "In onze jeugd hebben we allebei ervaring opgedaan in de horeca en die microbe is blijven hangen. Siegrid zal de keuken doen en ik de zaal en de bediening", vertelt Steve.





"De naam en het concept zijn eigenlijk ontsproten uit een negatieve ervaring die we nu een positieve invulling willen geven. We zijn beiden onze mama verloren aan dezelfde ziekte, Steve al in februari 1999 en ikzelf vorig jaar in maart", vertelt Siegrid. "We hadden het idee om een brasserie op grootmoeders wijze te openen, met een simpele maar lekkere keuken van toen. Zo konden we onze mama's erin betrekken, want het waren zij die vroeger deze lekkere ongecompliceerde gerechtjes maakten. Met dit idee is Grand-Mère ontstaan en staan onze beide mama's centraal. We hebben er ook wat Tiense invloeden in verwerkt, zoals de klanten zullen merken op de menukaart."





Fotomuur

Zes dagen van de zeven kan je aanschuiven voor wat lekkers bij Grand-Mère. "Het aanbod gaat van een koffietje met een stukje taart tot 'e kastrolleke vèsse soep' en 'selowaikes', balletjes in tomatensaus, frikadellen met krieken, 'stoemp' met een 'goei stukske' vlees, met vleessaus en mosterd of pickles. Daarbij laten we ons inspireren door heel wat receptenboekjes over de keuken van toen. De klanten mogen ook steeds een foto meebrengen van hun mama, oma of grootoma. Wij geven deze graag een mooi plaatsje aan de muur!"