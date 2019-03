GPS-tocht deels afgeblazen Christian Hennuy

12 maart 2019

Naar aanleiding van de verwachte weersvoorspellingen neemt S-Plus Tienen geen risico en annuleert de GPS-wandeling in de Ardennen in Courtil op donderdag14 maart 2019. De samenkomst aan de carpoolparking in Rommersom (Hoegaarden) wordt afgezegd. “Na een telefoontje met onze collega’s van S-Sport Zoutleeuw vernamen we dat zij wel willen wandelen in Courtil. Het gezamenlijk vertrek van de wandeling met S-Sport Zoutleeuw is voorzien om 7u30 op het Begijnhofplein te Sint-Truiden, of wie rechtstreeks rijdt aan de kerk van Courtil om 9 uur”, aldus een mededeling van S-Plus. Info: 011/78.20.12