Gouden Sint-Romboutskruis voor André en Gilbert 13 juni 2018

In de Sint-Germanuskerk werden André Morren en Gilbert Declerq, beiden medewerkers van de parochie, gehuldigd voor hun jarenlange inzet in de kerkfabriek. Ze namen er allerlei taken op zich en recent ook nog de begeleiding van de restauratiewerken aan het hoogkoor van de Sint-Germanuskerk, die nog steeds aan de gang is. Het gaat om een werk van lange adem. Beide medewerkers ontvingen nu het gouden St.-Romboutskruis als blijk van erkentelijkheid.





(HCH)