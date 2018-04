Gouden Schaar gaat Cubaans 27 april 2018

Herenkledingzaak De Gouden Schaar op de Veemarkt in Tienen heeft haar nieuwe etalage voor het voorjaar klaar: helemaal in Cubaanse sferen. Ze pakt uit met een van de foto's uit het fotoboek Cuba libre van fotograaf Eddy Verloes uit Boutersem. Bart Debbaut en Ann Petré waren vooral onder de indruk van de foto "Singer in love", een man in Havana die achter een oud Singer naaimachine zit te werken in een vervallen huisje. Ook de kleuren van de foto matchen wonderwel met de prachtige etalage. Het is niet de eerste keer dat De Gouden Schaar uitpakt met creatieve en kunstzinnige ideeën. In het verleden werkten Bart en Ann ook al samen met onder meer Tiens schilder Pim Smit. De nieuwe etalage is te bewonderen tot eind mei.





(VDT)