Goud voor karateka Filip 04 april 2018

Zopas vond de 'Eerste Amsterdamse Para Karate Cup' plaats in Nederland. De Tiense G-karateka, Filip Billen, die al heel wat titels binnenhaalde en in Tienen ook al gelauwerd werd met sportawards, vertrok met zijn club Gonosen noordwaarts om er deel te nemen.





Filip trad aan in de discipline kata individueel (stijloefening) en en in kumite (gevecht). Filip zette een mooie kata neer op de tatami en behaalde daarmee een eerste plaats . Het goud kwam zo mee naar België. In de discipline kumite behaalde Filip brons.





(HCH)