Goetsenhoven For Life presenteert tweedaagse feesten 03 augustus 2018

Op zaterdag 11 augustus vindt voor het derde jaar op rij het rockfestival Goetrock van Goetsenhoven For Life plaats. Dit festival wil lokaal talent aan bod brengen.





"We werken stuk voor stuk met livebands die iets kunnen en kwaliteit brengen, zowel het betere coverwerk als eigen nummers", zegt Peter Luyten van de organisatie. "En onze top of the bill stond ook al bovenaan de affiche op het Gala van de Tiense Troeven, 'GUY'S BITCHES', een 12-koppige niet te versmaden, wervelende soulrock band uit het Brusselse met roots in Tienen. We willen naast een rockfestival ook een familie- en dorpsfestival zijn. Met een gezellig ingericht festivalterrein, participatie van zowat de hele lokale horeca en nog veel meer. En we houden ook bewust alle prijzen democratisch. En last but not least, we werken benefiet in het kader van Goetsenhoven For Life (vzw De Koepel). Iedereen werkt onbezoldigd en alle winsten gaan naar twee concrete goede doelen: De Schommel Tienen en Halaai Xali Gambia." Zondag 12 augustus gaat het feest verder met eerst een Goetrun, gevolgd door een barbecue en kindernamiddag. Alle info vind je op www.gflife.be. (VDT)