Goedele en Jean-Louis openen ART10 04 april 2018

Op 14 april gaat in de Peperstraat nummer 12, in het hart van Tienen, 'ART10' open, een ruimte voor creatieve zielen. Initiatiefnemers zijn kunstenaars, Goedele Demey en Jean-Louis Vandecauter. "ART10 geeft aandacht aan de beeldende kunsten in ruime zin. Dat kan gaan van schilderen, tekenen, beeldhouwen, keramiek, fotografie tot kalligrafie en textielkunst", zeggen Goedele en Jean-Louis. "We werken met een open opvatting over kunst en reatieve expressie." Het duo werkt met wisselende tentoonstellingen. "We proberen telkens tien kunstenaars of ambachtslui in evenveel disciplines bij elkaar brengen. Er zijn ook workshops waarin deelnemers hun creatieve mogelijkheden ontdekken of verruimen." Iedereen is welkom op vrijdag van 13.30 tot 17.30 uur en op zaterdag van 10 tot 17.30 uur. Meer info op www.art10.be. (VDT)