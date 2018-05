GO! Atheneum scoort op de Solar Olympics 18 mei 2018

Het GO! Atheneum Tienen was present op de finale van de Solar Olympics. Deze wedstrijd wordt elk jaar georganiseerd door de ingenieursstudenten van KU Leuven-Groep T. Zij dagen middelbare scholieren uit om te werken rond zonne-energie. "Onze school deed voor de eerste keer mee en mocht maar liefst vijf teams van het eerste jaar STEM afvaardigen", zegt adjunct-directeur Marianne Claes. "Twee teams deden mee in de categorie 'Bedenk een gadget op zonne-energie' en de andere drie teams bouwden een wagentje op zonne-energie om te racen tegen teams van andere scholen." De Science Girls, Nienke Janssens, Wibola Lamparska, Jade Pitseys en Farah Pittomvils, eindigden op een mooie derde plaats in de categorie 'Budgetprijs'. De publieksprijs ging naar de Sunmasters Kaat Devos, Halima El Jattari, Assia Tagnaouti Moumnani en Phoebe Van Stiphout. Zij wonnen een ballonvaart. Ook de andere teams, De Solarboys met Marouane El Mahraoui, Liam Malcorps, Joni Peeters en SiemeVangeel, Solar Power met Echo Demuynck, Dejan Moens, Viktor Vanderwegen en IsauraWynen en Socars met Gijs Godderis, Ryan Laurent, Lian Leenaerts en Lowie Vandenborre, zijn een fantastische ervaring rijker.





(VDT)