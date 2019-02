Glasbollen gaan ondergronds in Grimde en de Vissenakenstraat vdt

21 februari 2019

De stad Tienen brengt in samenwerking met EcoWerf en met subsidies van Ovam en Fost Plus de glascontainers aan de kerk in Grimde en in de Vissenakenstraat ondergronds. “Ondergrondse containers zijn groter, makkelijker in onderhoud en werken het sluikstorten minder in de hand”, aldus schepen van Infrastructuur, Tom Roovers (Groen).

Na het succes van de ondergrondse glasbollen op de Leopoldvest, gaat de stad Tienen ook op twee andere locaties de glasbollen ondergronds brengen. Het betreft de glasbollen aan de kerk in Grimde en in de Vissenakenstraat ter hoogte van het kruispunt met de Valkenswaardlaan. “Het ondergronds brengen van glascontainers heeft tal van voordelen”, meent schepen Roovers. “Zo is het volume van een ondergrondse container 50 procent groter dan bij een normale glasbol. Door de glasbol ondergronds te brengen, wordt de omgeving ook mooier en is er minder aanleiding voor sluikstorten. Aan de ondergrondse glasbol op de Leopoldvest merkt het team van de openbare reiniging op dit vlak een aanzienlijk verschil. Ook het onderhoud is eenvoudiger.”

De technische dienst voert momenteel de voorbereidende werken uit. De verharding op beide terreinen werd verwijderd en de huidige glasbollen zijn tijdelijk verhuisd naar wat verderop. “Tijdens de eerste week van maart komt de aannemer de ondergrondse containers plaatsen, waarna de bestrating opnieuw aangelegd wordt”, zegt schepen Roovers. “Hierbij wordt er zorg voor gedragen dat de infrastructuur toegankelijk is voor minder mobiele mensen, maar toch beveiligd is tegen aanrijding.”