Glabbekenaar is het meest tevreden, Tienenaar het minst 22 maart 2018

De meest tevreden inwoners zijn die van Glabbeek. Dat blijkt uit Gemeentemonitor van de Vlaamse overheid. De Tienenaar bengelt dan weer onderaan het lijstje in het Hageland wat tevredenheid betreft. De tevredenheid heeft natuurlijk te maken met verschillende factoren zoals het veiligheidsgevoel, de woonkwaliteit, het aanbod van dienstverlening, het activiteitenaanbod, informatie en inspraak, en ga zo maar door. "Doordat er de voorbije vijf jaar door het huidig gemeentebestuur heel wat gerealiseerd werd, hebben wij Glabbeek een nieuwe dynamiek gegeven", aldus burgemeester Peter Reekmand. "Glabbeek was al jaren een slaapgemeente en is vandaag één van de meest bruisende gemeenten van de regio geworden door een nieuw beleid van hard werken. Dat bewijzen ook de sterke cijfers van vertrouwen in het lokaal politiek beleid door de mensen!"





(VDT)