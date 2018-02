Gezonde maaltijd voor medeleerlingen 06 februari 2018

Voortaan koken de leerlingen van de tweede graad restaurant-keuken van de provinciale school PISO elke maand een gezonde maaltijd voor hun medeleerlingen en leerkrachten, tegen een lage prijs. "We willen dit elke laatste vrijdag van de maand in onze PISO keuken aanbieden, omdat veel leerlingen niet gezond eten. Leerlingen van de derde graad gaan overal op stage, maar voor de leerlingen van de tweede graad is dit een goede kans om publiek op te treden", aldus Kurt Vanbeneden één van de leerkrachten koken.





Op dit ogenblik zijn er 16 leerlingen in de tweede graad van de afdeling.





(HCH)